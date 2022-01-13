احتجاجاً على تردي الأوضاع.. متظاهرون لبنانيون يقطعون الطرقات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 13 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

قطع متظاهرون في لبنان الكثير من الطرقات صباح اليوم الخميس، احتجاجاً على تردي الأوضاع الاقتصادية.



وأفادت خدمة التحكم المروري، عبر تويتر، بقطع السير على الكثير من الطرقات والتقاطعات في البلاد.

وبدأ المحتجون التجمع مساء أمس الأربعاء، واعتصم عدد منهم أمام مصرف لبنان المركزي في بيروت وفرعه في مدينة طرابلس.

ويطالب المحتجون برحيل ومحاكمة "المنظومة الفاسدة الحاكمة"، وسط إجراءات أمنية مشددة من الجيش اللبناني، وفرقة مكافحة الشغب، والقوى الأمنية.

يذكر أن لبنان يعاني من أزمة اقتصادية وتراجع التدفقات المالية من الخارج، وارتفاع الدين العام، وارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية، حيث لامس عتبة الـ32 ألف ليرة لبنانية للدولار، ما تسبب في تآكل القدرة الشرائية للبنانيين.