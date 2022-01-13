منظمة الصحة العالمية تسجل ارتفاعا قياسيا للإصابات بكورونا حول العالم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 13 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

سجل مؤشر الإصابات اليومية بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19" حول العالم قفزة حادة، حيث لامس هذا المؤشر 3.4 مليون حالة حسب معطيات منظمة الصحة العالمية.



وأفادت منظمة الصحة العالمية، في إحصائية جديدة نشرتها يوم الأربعاء، بتسجيلها 3.395 مليون إصابة جديدة بفيروس كورونا حول العالم، مقارنة مع 1.738 مليون حالة في بيانات الثلاثاء.

كما ذكرت المنظمة أنها رصدت 7735 وفاة جديدة بالفيروس مقابل 5150 حالة في إحصائية الثلاثاء.

وارتفعت الحصيلة الكلية للإصابات في العالم بالتالي إلى أكثر من 312 مليون حالة من بينها 5.501 مليون وفاة.

ويشهد العالم ما وصفته منظمة الصحة العالمية سابقة بأنه "تسونامي" من الإصابات بفيروس كورونا بسبب انتشار نسخة "أوميكرون" المكتشفة في نوفمبر بجنوب إفريقيا والتي تعتبر الأكثر قدرة على الانتقال مقارنة مع سابقاتها.

وتم رصد الحصيلة القياسية السابقة للإصابات اليومية في 6 يناير حينما بلغ المؤشر 2.618 مليون حالة.