الرئيس المصري يؤكد تمسك بلاده بـ"اتفاق ملزم" حول سد النهضة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 13 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

قال الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، إن بلاده متمسكة بالتوصل لاتفاق قانوني ملزم فيما يخص سد النهضة مع الجانب الإثيوبي.



جاء ذلك خلال لقائه، مساء الأربعاء، عددا من المراسلين الأجانب على هامش فعاليات منتدى شباب العالم، تضمن نقاشا مفتوحا في شكل حوار متبادل، وفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية بسام راضي.

وأوضح المتحدث أن اللقاء تناول تطورات الأوضاع الداخلية في مصر ومجمل الأوضاع في المحيط الإقليمي حيث تناولت الأسئلة ملفات السودان وقضية سد النهضة ومكافحة الإرهاب في أفريقيا.

وفيما يتعلق بتطورات ملف سد النهضة، أكد الرئيس السيسي أن مصر تعاني من الفقر المائي طبقًا للمعدلات الدولية في هذا الشأن.

وشدد على تمسك مصر بوجود اتفاق قانوني ملزم فيما يخص سد النهضة مع الجانب الإثيوبي.

والمفاوضات المرتبطة بسد النهضة متوقفة رسميا منذ أبريل/نيسان الماضي، بعد فشل مصر والسودان (دولتي المصب) وإثيوبيا (دولة المنبع) في التوصل لتفاهمات قبل بدء الملء الثاني للسد الذي تبنيه أديس أبابا على النيل الأزرق.

وترفض القاهرة والخرطوم إصرار إثيوبيا على ملء السد قبل التوصل لاتفاق ملزم حول الملء والتشغيل.

وتقلل أديس أبابا من مخاوف الخرطوم والقاهرة، وتتعهد بمراعاة هواجس دولتي المصب، كما تأمل أن "يلبي السد حاجة البلاد من الكهرباء".