كورونا في 24 ساعة| الشباب والنساء الأكثر تضررًا.. وتحذير جديد من أوميكرون و3 أعراض خطيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأربعاء، عن خروج 845 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 329802 حتى اليوم.

ويرصد "الخليج 365" أبرز الأخبار حول فيروس كورونا في مصر والعالم:

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