بهلول والشيطان والحوتي.. أسماك القرش تظهر على شواطئ الغردقة- صور وفيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

علق بشار أبو طالب، نقيب المرشدين السياحيين بمحافظة البحر الأحمر، على ظهور سمكة قرش بأحد شواطئ الغردقة في مدينة البحر الأحمر.

وقال أبو طالب لمصراوي، إن ظهور القرش بالقرب من السواحل المصرية، أمر إيجابي وعلامة وعلى عودة الإتزان البيئي، ويعني أن جهود وزارة البيئة للحفاظ على البيئة البحرية تؤتي ثمارها.

وأكد نقيب المرشدين السياحيين بالبحر الأحمر، أن كل القروش لا تهاجم البشر كما يشاع، ولكن من بين أكثر من 100 نوع، هناك 3 فقط ونادرا ما يخرجوا إلى الشواطئ.

وتابع: هناك غطاسين كتير بيحبوا جدا ينزلوا يغطسوا مع القرش اللي ظهر على أحد شواطئ الغردقة، في الفيديو.. وفي واحد كمان أكبر منه اسمه القرش الحوتي، وغطاسين البحر الأحمر من طيبته ووداعته بيسموه "بهلول"، وفي دلافين كمان في الغردقة بنشوفها تقريبا كل يوم، ومنهم سمكة كبيرة اسمها "ألمانتا" وبيسموها بردو بسمكة "الشيطان".

وفي سياق متصل، كشف مصدر مسؤول بوزارة البيئة، عن تواصل الوزارة مع محمية البحر الأحمر، لمعرفة تفاصيل ظهور سمكة قرش بأحد شواطئ الغردقة.

وأكد المصدر، لمصراوي، أنه يتم فحص الصور الملتقطة من أجل استبيان نوع القرش وحجمه وكافة التفاصيل الأخرى، لافتا إلى أن ظهور هذا القرش في هذه المنطقة ليس بالأمر الغريب أو الجديد، حيث يوجد عدد من القروش فيها.

وتابع المصدر: القرش لم يسبب أي خطورة على المواطنين أو يحدث أضرارا بالأشخاص نتيجة العض، وعقب استيفاء كافة المعلومات الخاصة بالفريق المرصود سيتم إصدار بيان رسمي تفصيلي بالواقعة.

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