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اليوم.. قطع مياه الشرب 5 ساعات عن الحي الأول والثاني في مدينة بدر

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

كشف المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، قطع المياه عن مناطق الحي الأول والحي الثالث، وذلك خلال الفترة من الساعة 9 صباح اليوم الخميس الموافق 13 / 1 /2022، وحتى الساعة 2 بعد ظهر نفس اليوم.

وأرجع مندور، في تصريحات له، قطع المياه نظراً لأعمال ربط خط مياه جديد على شبكة مياه الشرب لمنطقة شمال الحى السابع الأمر الذي يتطلب قطع المياه بالمناطق المذكورة.

ويهيب جهاز مدينة بدر، بقاطني المناطق المتأثرة تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة أعلاه، مؤكداً سرعة الانتهاء من تنفيذ الأعمال وعودة المياه لطبيعتها.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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