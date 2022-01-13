عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ضربة قوية لاقتصاد روسيا.. اقتراح قانون أمريكي لمعاقبة بوتين

الخميس 13 يناير 2022

الخليج 365

قدم أعضاء ديموقراطيون في مجلس الشيوخ الأمريكي، الأربعاء، اقتراح قانون ينصّ على فرض عقوبات على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وتقديم مساعدات مالية لكييف إذا غزت روسيا أوكرانيا.



وينص اقتراح قانون ”الدفاع عن سيادة أوكرانيا“ على فرض عقوبات على بوتين ورئيس وزرائه ميخائيل ميشوستين، ومسؤولين عسكريين بارزين والعديد من كيانات القطاع المصرفي الروسي، في حال حصول ”غزو“ أو ”تصاعد“ للأعمال العدائية الروسية ضد أوكرانيا.

كما ينص الاقتراح على تقديم 500 مليون دولار من المساعدات العسكرية الإضافية لأوكرانيا من أجل التعامل مع الغزو الروسي، أي أكثر من ضعف ما قدمته إدارة بايدن لكييف العام الماضي.

وازدادت حدة التوتر حول أوكرانيا في الأشهر الأخيرة بعدما اتهمت الولايات المتحدة ودول غربية روسيا بحشد قوات قرب حدودها مع أوكرانيا استعدادا لغزو محتمل.

وقال السناتور الديموقراطي بوب مينينديز، العضو النافذ في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ في بيان، إن ”هذا النص يظهر بوضوح أن مجلس الشيوخ الأمريكي لن يقف مكتوف اليدين في مواجهة تهديد الكرملين بغزو جديد لأوكرانيا“.

ويحض النص أيضاً الولايات المتحدة الأمريكية، على ”النظر في كل التدابير المتاحة والمناسبة“ لضمان عدم تشغيل خط أنابيب الغاز ”نورد ستريم 2“ الذي يعتبر أنه ”أداة تأثير خبيثة لروسيا“.

ويحظى هذا النص بدعم البيت الأبيض، و25 من أعضاء مجلس الشيوخ الديموقراطيين، في مقدمتهم زعيمهم تشاك شومر.

وأشارت الناطقة باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض إميلي هورن، إلى أن هذا الاقتراح سيوجه إذا ما أقر ”ضربة قوية للاقتصاد الروسي“.

وفي وقت سابق من يوم الأربعاء، دعت الولايات المتحدة الأمريكية، روسيا، للبقاء على طاولة المفاوضات بعد الجولة الأولى من المحادثات حول أوكرانيا هذا الأسبوع، وأن تواصل المناقشات حول موضوعات منها الحد من التسلح.

وجاء ذلك خلال لقاء مع الصحفيين أجرته نائبة وزير الخارجية الأمريكي ويندي شيرمان، في بروكسل، بعد اجتماع لمجلس حلف شمال الأطلسي وروسيا.

وقالت نائبة وزير الخارجية الأمريكي ويندي شيرمان: ”إذا انسحبت روسيا.. سيكون من الواضح تماما أنها لم تكن جادة أبدا في السعي إلى الدبلوماسية، وهذا هو السبب في أننا نستعد بشكل جماعي لكل احتمال“.