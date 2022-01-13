الأحد.. أولى رحلات مصر للطيران إلى مدينة الخارجة بالوادي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أعلن اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، مساء اليوم الأربعاء، عن انتظام رحلة أسبوعية للشركة القابضة لمصر للطيران إلى مدينة الخارجة بدءًا من الأحد المقبل.

وأكد الزملوط، في بيان صحفي له، اليوم الأربعاء، أن قرار تيسير هذه الرحلة جاء تنفيذًا لتوجيهات رئيس الوزراء، وفي إطار دعم الاستثمار والسياحة وخدمة المحافظة.

ولفت الزملوط، إلى تقديم الشكر من التنفيذيين وأهالي المحافظة لرئيس الوزراء ووزير الطيران المدني على الدعم المقدّم للمحافظة، بما ييسر على المواطنين، ويخدم قطاعي الاستثمار والسياحة.

وأشار المحافظ، إلى، أنه بإضافة رحلة مصر للطيران إلى رحلتي شركة الخدمات البترولية تنتظم لدى المحافظة ثلاث رحلات جوية أسبوعيًا (القاهرة - الخارجة).