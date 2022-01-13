هكذا بررت ايران تعليق حقها بالتصويت في الأمم المتحدة

كتبت أسماء لمنور في الخميس 13 يناير 2022 01:09 صباحاً - منذ 52 دقيقة

أعلنت إيران أن سداد رسوم عضويتها في الأمم المتحدة “واجهت عقبات بسبب الحظر الأمريكي المفروض عليها”، مشيرة إلى أنه تم توفير المصادر اللازمة لتسديد ما يجب عليها.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده في تصريح حول تعليق حق بلاده بالتصويت في الأمم المتحدة إن إيران بصفتها أحد الأعضاء المؤسسين والعاملين في الأمم المتحدة ، تعتبر نفسها ملتزمة بدفع رسوم العضوية بالكامل في المنظمة والمنظمات والوكالات الدولية الأخرى وفي الوقت المناسب.

وأضاف أنه “للأسف، وللسنة الثانية على التوالي، واجهت مدفوعات إيران مشاكل بسبب إجراءات الحظر الأمريكية الجائرة وغير القانونية”.

وتابع أنه على الرغم من الصعوبات العديدة الموجودة فإن بلاده وفرت المصادر اللازمة لدفع رسوم عضويتها إلى الأمم المتحدة، مشيرا إلى أن المشاورات جارية لحل القضية.

وأضاف: “في الوقت نفسه، يؤخذ في الاعتبار توفير قناة آمنة لتسريع دفع رسوم العضوية”.

ولفت إلى أنه “من الجدير للأمين العام للأمم المتحدة والأمانة العامة أيضا الأخذ بعين الاعتبار الظروف الخاصة للدول التي تواجه إجراءات حظر غير قانونية ويجب ألا يتردد في مساعدة هذه الدول بدفع ما يتوجب عليها”.

وأعلن الأمين العام أنطونيو غوتيريش مساء الثلاثاء أمام أعضاء الجمعية العامة، أن ثماني دول بينها إيران والسودان وفنزويلا، فقدت حقها في التصويت في الأمم المتحدة بسبب الديون الكبيرة المستحقة للمنظمة.