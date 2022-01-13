“الصحة العالمية” تسجل ارتفاعاً قياسياً للإصابات بكورونا حول العالم

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كتبت أسماء لمنور في الخميس 13 يناير 2022 01:09 صباحاً - منذ ساعة واحدة
منظمة الصحة العالمية
سجل مؤشر الإصابات اليومية بفيروس كورونا المسبب لعدوى “كوفيد-19” حول العالم قفزة حادة، حيث لامس هذا المؤشر 3.4 مليون حالة حسب معطيات منظمة الصحة العالمية.
يذكر أنه سبب أوميكرون حالياً ارتفاعاً حاداً في عدد الإصابات بكوفيد-19 في العديد من البلدان الأوروبية التي سجل بعضها أرقاما قياسية منذ بداية الوباء.
وتحدثت منظمة الصحة العالمية في وقت سابق عن “تسونامي” يشكل “ضغطاً هائلاً على عاملين صحيين منهكين وأنظمة صحية على حافة الانهيار”، بعد عامين على بدء وباء أودى بحياة أكثر من 5,4 ملايين شخص.