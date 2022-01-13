“الصحة العالمية” تسجل ارتفاعاً قياسياً للإصابات بكورونا حول العالم

كتبت أسماء لمنور في الخميس 13 يناير 2022 01:09 صباحاً - منذ ساعة واحدة

سجل مؤشر الإصابات اليومية بفيروس كورونا المسبب لعدوى “كوفيد-19” حول العالم قفزة حادة، حيث لامس هذا المؤشر 3.4 مليون ‏حالة حسب معطيات منظمة الصحة العالمية‎.‎

يذكر أنه سبب أوميكرون حالياً ارتفاعاً حاداً في عدد الإصابات بكوفيد-19 في العديد من البلدان الأوروبية التي سجل بعضها أرقاما ‏قياسية منذ بداية الوباء.‏

وتحدثت منظمة الصحة العالمية في وقت سابق عن “تسونامي” يشكل “ضغطاً هائلاً على عاملين صحيين منهكين وأنظمة صحية ‏على حافة الانهيار”، بعد عامين على بدء وباء أودى بحياة أكثر من 5,4 ملايين شخص.‏