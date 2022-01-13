الخارجية الأميركية: نطلع شركائنا بالخليج على تطورات الحوار مع إيران

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نيد برايس
قال المتحدث باسم الخارجية نيد برايس إننا “نطلع شركائنا في دول الخليج على أي تقدم بشأن الحوار مع إيران”. كما أضاف: “نتحدث عن أسابيع للموعد النهائي للمحادثات مع إيران”، مشيراً إلى أن الانسحاب من الاتفاق النووي أعطى إيران حرية وأصبحت أكثر عدوانية. وكان دبلوماسي غربي، كشف الأربعاء لوكالة “رويترز”، أن أول فبراير هو الموعد النهائي لمحادثات فيينا حول النووي الإيراني.
كما أكد مصدران مطلعان على خطط البيت الأبيض في وقت سابق اليوم إن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن ترى أن “أسابيع” فقط تفصلها عن الوصول لقرار حاسم بخصوص مفاوضات فيينا الرامية لإحياء الاتفاق النووي مع إيران.
كما كشف المصدران عن أن “إدارة بايدن ترى أنها باتت مسألة أسابيع الآن قبل الوصول لنقطة القرار الحاسم: إما أن يتم التوصل لاتفاق وتعود الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي، أو تنهار المحادثات وتتحرك الإدارة لفرض المزيد من الضغوط على إيران”.