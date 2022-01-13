الخارجية الأمريكية: نأمل بأننا لن نضطر لفرض عقوبات جديدة على روسيا

كتبت أسماء لمنور في الخميس 13 يناير 2022 01:09 صباحاً - منذ ساعة واحدة

أعربت وزارة الخارجية الأمريكية عن أملها “بألا تضطر” لفرض عقوبات جديدة على روسيا، وبأن يستمر العمل الدبلوماسي على تسوية الخلافات.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس خلال مؤتمر صحفي له، يوم الأربعاء، إن واشنطن تأمل “بأن تختار روسيا المشاركة في العملية الدبلوماسية. ونحن مستعدون لمواصلة الدبلوماسية وهذا لا يزال الأمر المفضل”.

وجدد التأكيد أنه ستكون هناك “عواقب ملموسة” بالنسبة لروسيا في حال التصعيد في أوكرانيا.

وبشأن العقوبات المحتملة ضد روسيا بسبب الوضع حول أوكرانيا، قال برايس: “نأمل بأن يبقى ذلك أمرا افتراضيا”، مؤكدا أن شرط عدم فرض العقوبات هو “مواصلة العمل الدبلوماسي”.

وتعليقا على اجتماع مجلس روسيا – الناتو في بروكسل، قال برايس إن أعضاء الحلف “قدموا آراءهم حول المجالات التي يمكن لروسيا والناتو تحقيق التقدم فيها بجهود مشتركة من أجل تعزيز الأمن المشترك للعالم كله”.

وأضاف أن المفاوضات تطرقت أيضا إلى الأعمال المشتركة للحد من المخاطر وضمان الشفافية والرقابة على الأسلحة.

وأكد أن الولايات المتحدة تتوقع اتصالات جديدة مع روسيا خلال الأيام القادمة، وتأمل بمواصلة العمل المشترك.