"الصحة العالمية" تحذر من أن "أوميكرون تبقى فيروسا خطرا" خصوصا لغير المطعمين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 12 يناير 2022

الخليج 365- متابعات

حذر مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، يوم الأربعاء، من أن المتحورة أوميكرون التي تنتشر بوتيرة لم يشهدها العالم منذ بدء وباء كوفيد-19، ”تبقى فيروسا خطرا“ رغم أنها تتسبب بعوارض أقل شدة.



وقال خلال مؤتمر صحافي: ”رغم أن أوميكرون تسبب عوارض أقل خطورة من دلتا (المتحورة التي كانت مهيمنة حتى الآن)، إلا أنها تبقى فيروسا خطرا، خصوصا للأشخاص غير المطعمين“.

وكان خبراء منظمة الصحة العالمية حذروا من أن الاكتفاء بإعطاء جرعات لقاح معززة لا يشكل استراتيجية قابلة للاستمرار في مواجهة المتحورات الناشئة، ودعوا إلى لقاحات جديدة تحمي بشكل أفضل من انتقال العدوى.