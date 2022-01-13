تقرير: واشنطن لا تستبعد التخطيط لعمل عسكري ضد إثيوبيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 12 يناير 2022

الخليج 365- متابعات

أفاد تقرير نشره موقع ”لوجورنال دولافريك“، أنّ واشنطن لا تستبعد القيام بعمل عسكري ضد نظام آبي أحمد في أثيوبيا، التي تحظى بدعم روسي وصيني واضح، وتمثل شوكة في خاصرة واشنطن في القرن الأفريقي.



وقال التقرير إن الرئيس الأمريكي جو بايدن اتصل، الإثنين الماضي، بآبي أحمد للتعبير عن مخاوفه بشأن الصراع في تيغراي، وأوضح أنه على الرغم من أن رئيس وزراء إثيوبيا قد اتخذ بالفعل خطوة نحو جبهة تحرير تيغراي من خلال العفو عن قادة المتمردين، إلا أن الولايات المتحدة تواصل الضغط على أديس أبابا.

وأضاف أن ”الدولة التي تستضيف مقر الاتحاد الأفريقي هي الدولة الوحيدة التي لا تزال تقاوم الهيمنة الأمريكية الغربية على القرن الأفريقي، كما أنه من الناحية الجيوسياسية تُعد أديس أبابا شوكة في خاصرة واشنطن، لأسباب كثيرة منها أن إثيوبيا تتمتع بدعم دبلوماسي واقتصادي من روسيا، والصين“ الأمر الذي يجعل من المحتمل الاقتراب من صراع عسكري بين الولايات المتحدة وإثيوبيا، وفق التقرير.