محكمة كويتية تقضي بإعدام شاب أدين بقتل كويتي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 12 يناير 2022

الخليج 365- متابعات

قضت محكمة الجنايات الكويتية، اليوم الأربعاء، بإعدام شاب من فئة ”البدون“، عقب إدانته بقتل شاب كويتي طعناً، في حادثة مضى عليها قرابة 9 أشهر.



ووقعت حادثة القتل في جواخير كبد في محافظة الجهراء في نيسان/ أبريل الماضي، حيث أقدم الجاني على طعن المجني عليه طعنة نافذة في قلبه توفي على إثرها.

وأصدرت المحكمة حكمها بإعدام الجاني بعد مرافعة المحامي ناصر خالد الهاجري، الذي أشار في تغريدة عبر حسابه في ”تويتر“ إلى أن المجني عليه يُدعى ”رسام مبارك الهاجري“، وأن حكم الإعدام ضد الجاني، وهو من أرباب السوابق، صدر عقب تقديم الأدلة الثابتة ضده