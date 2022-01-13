شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر روسيا: عرضنا على حلف الأطلسي خطوات لخفض التصعيد لكنه تجاهلها‎‎ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - نقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن نائب وزير الدفاع الروسي ألكسندر فومين قوله بعد محادثات مع حلف شمال الأطلسي في بروكسل، اليوم الأربعاء، إن موسكو عرضت على الحلف الذي تقوده الولايات المتحدة إجراءات لخفض التصعيد، لكن الحلف تجاهلها.



وأضاف فومين أن تجاهل الحلف للإجراءات المقترحة يهيئ الظروف لوقوع حوادث ونزاعات.

وعلى صعيد منفصل، نقلت وكالة تاس للأنباء عن وزارة الدفاع الروسية قولها إن روسيا تعول الكثير على إجراء محادثات أمنية بناءة مع حلف شمال الأطلسي.