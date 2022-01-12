ديل تطلق فأرة تتصل بالحواسيب بـ3 طرق مختلفة

لندن: أطلقت شركة ديل فأرة الألعاب Alienware AW720M الجديدة، التي يمكن توصيلها بالحواسيب بـ3 طرق مختلفة، بالكابلات، أو لاسلكياً بدونغل USB-C في نطاق التردد 2.4 غيغاهرتز المرفق مع الفأرة أو بتقنية البلوتوث 5.1.

وتشتمل الفأرة الجديدة على زرين على الجانب الأيمن والأيسر يمكن برمجتهما حسب الرغبة، وتعمل الفأرة بدقة 26000 نقطة في البوصة المربعة وتعد شركة ديل بزيادة الدقة وبأزرار تدوم طويلا.

وتزن الفأرة 89 غراما، وتدوم البطارية 140 ساعة من الألعاب الخالية من التأخير عند التوصيل اللاسلكي بدونغل USB-C، وتمتد إلى 420 ساعة عند توصيلها بتقنية البلوتوث.

وبفضل الشحن السريع يمكن شحن الفأرة في 5 دقائق لتشغيلها 20 ساعة إضافية، وستطرح الشركة الفأرة في الأسواق العالمية بدايةً من 9 فبراير (شباط) المقبل.