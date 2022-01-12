هل حضر بوريس جونسون حفلة في مقر الحكومة البريطانية خلال الحجر؟

12 يناير , 2022
بوريس جونسون.
قدم رئيس الوزراء بوريس جونسون الأربعاء اعتذارات بعدما أقر بحضور حفلة في حديقة مقر الحكومة خلال فترة الحجر العام الماضي مشيراً إلى أنه ظن أنها اجتماع عمل.
وأوضح أمام النواب أنه ظن أن الحدث سيحترم القواعد الصحية المتبعة مشدداً على انه يتحمل مسؤولية الأخطاء المرتكبة.
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