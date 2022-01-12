الريال يهزم برشلونة في نصف نهائي السوبر

وسجل الأهداف لريال مدريد فينيسيوس جونيور وكريم بنزيما وفيدي فالفيردي في الدقائق 25 و72 و98، بينما سجل لبرشلونة لوك دي يونج وأنسو فاتي في الدقائق 83.

وبتأهل ريال مدريد، يضرب الميرنجي موعداً في النهائي مع الفائز بين أتلتيكو مدريد وأتلتيك بيلباو.