انت الان تتابع خبر الريال يهزم برشلونة في نصف نهائي السوبر والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رياضة
2022-01-12 | 22:33
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حقق ريال مدريد الفوز على غريمه التقليدي برشلونة، بنتيجة (3-2) على ملعب الملك فهد في السعودية.
وسجل الأهداف لريال مدريد فينيسيوس جونيور وكريم بنزيما وفيدي فالفيردي في الدقائق 25 و72 و98، بينما سجل لبرشلونة لوك دي يونج وأنسو فاتي في الدقائق 83.
وبتأهل ريال مدريد، يضرب الميرنجي موعداً في النهائي مع الفائز بين أتلتيكو مدريد وأتلتيك بيلباو.
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