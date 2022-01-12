اخبار العالم

الريال يهزم برشلونة في نصف نهائي السوبر

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر الريال يهزم في نصف نهائي السوبر والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان -

2022-01-12 | 22:33

الريال يهزم برشلونة في نصف نهائي السوبر

561 مشاهدة

حقق الفوز على غريمه التقليدي برشلونة، بنتيجة (3-2) على ملعب الملك فهد في .
وسجل الأهداف لريال مدريد فينيسيوس جونيور وكريم بنزيما وفيدي فالفيردي في الدقائق 25 و72 و98، بينما سجل لبرشلونة لوك دي يونج وأنسو فاتي في الدقائق 83.

وبتأهل ريال مدريد، يضرب الميرنجي موعداً في النهائي مع الفائز بين أتلتيكو مدريد وأتلتيك بيلباو.

» انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا
الكلمات الدلائليه
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا