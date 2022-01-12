شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى: مصر لها السبق فى التعاون والاشتراك مع المنظمات الدولية المختلفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في اللقاء الذى عقده اليوم مع شركاء التنمية على هامش منتدى شباب العالم، أن مصر من الدول التي كان لها السبق في الاشتراك بالمنظمات المختلفة، بدءا من الأمم المتحدة والجامعة العربية وأيضا الاتحاد الأفريقي وباقي المنظمات، حيث شدد الرئيس على أن مصر لها ثوابت في تأكيد وتعزيز التعاون بين مصر وبين المؤسسات والمنظمات الدولية، مشيرا إلى أن مصر تعاملت بانفتاح شديد مع هذه المنظمات.

وأوضح الرئيس أن مصر سعت للاستفادة من الخبرات الفنية الكبيرة الموجودة لدى المنظمات الدولية، وذكر الرئيس أن مصر عندما بدأت برنامج الإصلاح الاقتصادى فى نوفمبر 2016 تناولت كل الأمور مع صندوق النقد الدولي بوضوح شديد، وأكدت جديتها في تنفيذ هذا المسار مهما كانت قسوته، حيث أكد أن صندوق النقد الدولي لديه الخبرات والقدرات، ولو تمكنت الدول من تنفيذ المشورة المطروحة عليها من الصندوق ستنجح تجربتها.

تجدر الإشارة إلى أن منتدى شباب العالم هو حدث سنوي عالمي يقام بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقد انطلق المنتدى عبر ثلاث نسخ في الأعوام الماضية 2017 و2018 و2019. ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم. وقد اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم في مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.