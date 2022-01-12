صَلى العشاء ومات.. وفاة طبيب شاب داخل مستشفى تلا بالمنوفية

محمد اسماعيل - القاهرة - المنوفية - أحمد الباهي:

شهدت مستشفى تلا المركزي اليوم الاربعاء، وفاة طبيب يُدعى "إيهاب صبحي دياب" 37 عامًا، طبيب تخدير أثناء عمله بالنوبتجية بمستشفى تلا المركزي.

وقال الدكتور فيصل جودة وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنوفية، في تصريحات خاصة لـ "الخليج 365"، أن الطبيب الشاب صلى العشاء ثم توفاه الله، مُرجحًا أن الوفاة بسبب أزمة قلبية مفاجئة تعرض لها.

في ذات السياق، نعت مديرية الصحة الطبيب الشاب وقالت:"ببالغ الحزن والأسى يتقدم السيد الأستاذ الدكتور فيصل محمود جودة، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، والسادة قيادات المديرية، بخالص العزاء والمواساة في وفاة المغفور له بإذن الله شهيد الواجب الدكتور إيهاب صبحي دياب، طبيب مقيم تخدير بمستشفى تلا المركزي، أثناء تأدية عمله بالنوبتجية بالمستشفى، وذلك في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً سآلين المولى جل وعلا أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم ذويه الصبر والسلوان".