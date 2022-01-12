التحقيق يلاحق الاحتلال في جريمة إعدام مسن

وأدانت الخارجية في بيان صحفي، جريمة قوات الاحتلال البشعة بحق المسن أسعد، بعد أن اعتقلته واحتجزته مكبلًا واعتدت عليه وتركته مع أربعة مواطنين آخرين في منزل قيد الإنشاء في البلدة، حتى ارتقى شهيدًا.
وقالت إن هذه الجريمة امتداد لهمجية قوات الاحتلال وجرائمها، سواء في اقتحامها البلدات والقرى الفلسطينية في ساعات متأخرة من الليل، أو ترهيبها المواطنين المدنيين العُزل الآمنين في منازلهم بمن فيهم المرضى وكبار السن والأطفال، أو عمليات القمع والتنكيل واستباحة حياة المواطن الفلسطيني الأعزل.
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