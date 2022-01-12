انفجار يقتل 12 شخصا في الصومال

استهدف انتحاري عبر سيارة مفخخة، شركة أمنية خاصة تعمل لحساب الأمم المتحدة، في العاصمة الصومالية مقديشو وخلف ذلك ما لا يقل عن 12 شخصا قتلوا، وفقا لما ذكرته الشرطة الصومالية.

وقال رجل شرطة يدعى على لوكالة الأنباء الألمانية «د.ب.ا» «دمر انفجار قوي عدة مباني ومركبات مدنية، مما أسفر عن مقتل 12 شخصا بريئا».

وأضاف«نعتقد أن الهدف كان القوات الأمنية الخاصة، التي عادة ما تصاحب مسؤولي الأمم المتحدة عندما يتحركون في أنحاء المدينة.

وقد لقى الانتحاري حتفه، مما يعني أن حصيلة القتلى تبلغ 13 شخصا، وقال على إن هناك مخاوف من وجود مزيد من الأشخاص تحت الانقاض.

طلاب المدارس

وتقول الشرطة إن أكثر من 20 شخصا بينهم طلاب مدارس، أصيبوا في الهجوم.

و كانت وكالة الأنباء الصومالية «صونا» ذكرت أن سيارة مفخخة يقودها انتحاري، انفجرت الأربعاء بالعاصمة مقديشو، و استهدفت قافلة من

المركبات التابعة لشركة «فولا فولا»، وهي شركة أمنية خاصة.

وأضافت أن الانفجار وقع في شارع 21 أكتوبر، وهو شارع مزدحم بالمرافق التعليمية والطبية.

وقال نائب عمدة مقديشو على عبيدي واردهير، الذي نجا من الهجوم: «لقد كنت على متن قافلة منفصلة مارة بالمنطقة وقت الهجوم، أصيب بعض من حراسي، لقد كان الانفجار قويا، لقد فقدنا أرواحا بريئة، ولكننا ما زلنا نحاول مساعدة المتضررين».

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، ولكن حركة الشباب عادة ما تعلن مسؤوليتها عن ارتكاب مثل هذه الهجمات.

انفجار مقديشو:

- المتسبب: انتحاري

- الوسيلة: سيارة مفخخة

- الهدف: شركة أمنية خاصة تعمل لحساب الأمم المتحدة

- الضحايا: 12 شخصا

- الجرحى: أكثر من 20 شخصا بينهم طلاب مدارس

- الجهة: لا تزال مجهولة