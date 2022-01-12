اعتقال تاجر مخدرات جنوبي بغداد

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت قيادة عمليات بغداد، الاربعاء، عن اعتقال تاجر مخدرات في منطقة الدورة جنوبي بغداد.

وقالت القيادة في بيان، إن "قوة من اللواء (٢٥) في فرقة المشاة السابعة عشر تمكنت بالاشتراك مع مفرزة من جهاز المخابرات العراقي وبالتنسيق مع قسم استخبارات وامن عمليات بغداد من اعتقال تاجر ومروج للمواد المخدرة".

وأضافت انه "تم ضبط بحوزته (٣ كيلو غرام ) من المواد المخدرة واسلحة (غدارة ، مسدس) مع مبلغ مالي قدره ١٠ ملايين في منطقة الدورة جنوبي العاصمة بغداد".