شكرا لقرائتكم خبر عن هالة السعيد: التجربة التنموية المصرية بدأت بعد الخروج من مرحلة عدم استقرار سياسي وأمنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط في اللقاء الذى جرى اليوم بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى مع شركاء التنمية على هامش منتدى شباب العالم أن الإنصاف والموضوعية تقتضي النظر إلى التجربة التنموية المصرية في إطار الظروف التي تمت فيها هذه التجربة، حيث لفتت إلى أن التجربة التنموية في مصر بدأت بعد الخروج من مرحلة عدم إستقرار سياسي وأمني في الفترة من 2011 إلى 2013 ، ولابد أن نؤخذ هذا في الإعتبار بالإضافة إلى أن هذه التجربة جرت في منطقة شهدت ولازالت تشهد العديد من الصراعات بالإضافة إلى ماتم إضافته من جائحة وكل هذا يمثل العديد من التحديات في بيئة إقليمية ودولية لازالت تشهد العديد من الإضطرابات

تجدر الإشارة على أن منتدى شباب العالم هو حدث سنوي عالمي يقام بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء، تحت رعاية رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي. وقد انطلق المنتدى عبر ثلاثة نسخ في الأعوام الماضية 2017 و2018 و2019. ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم. وقد اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم في مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.