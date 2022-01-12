شكرا لقرائتكم خبر عن هالة السعيد:حجم الإنجاز الذى تحقق في مصر خلال 7 سنوات غير مسبوق بالمعنى العلمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، في اللقاء الذى جرى اليوم، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، مع شركاء التنمية على هامش منتدى شباب العالم، أن حجم الإنجاز والعمل الذي تحقق في مصر على مدار الـ7 سنوات الماضية غير مسبوق، وهذا ليس لفظ مجازى، ولكن بالمعنى العلمي لكلمة غير مسبوق.

وأكدت هالة السعيد، أن ما جرى كان غير مسبوق من حيث حجم ماتم ضخه حيث تعدى ال6 تريليون جنيه ،وغير مسبوق من حيث القطاعات التي تم فيها التنمية، وغير مسبوق من حيث عدد المستفيدين، وغير مسبوق من حيث العائد الذى نحصده اليوم من واقع هذه التجربة التنموية وأضافت :"مصر الدولة الوحيدة التي لم تتوقف فيها المبادرات التنموية والخدمية والمشروعات القومية رغم أزمة الجائحة، وأيضا السلالات المتحورة التي نعانى منها حتى الان ويأتي في مقدمة هذه المشروعات المشروع القومي الأكبر على مستوى العالم وهو مشروع حياة كريمة".

وأشارت السعيد، إلى أن هذه الجهود التنموية إنعكست على الاقتصاد المصري، بأن يكون الاقتصاد الثاني على مستوى العالم الذي حقق معدلات نمو موجبة بنسبة 3.3% في العام المالي الماضي، ونستهدف هذا العام تحقيق معدلات نمو تقترب من الـ6%، كما لفتت الى أن معدلات النمو إنعكست على توفير فرص عمل حيث لم تتعدى معدلات البطالة نسبة الـ 7%.

تجدر الإشارة على أن منتدى شباب العالم هو حدث سنوي عالمي يقام بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء، تحت رعاية رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي. وقد انطلق المنتدى عبر ثلاثة نسخ في الأعوام الماضية 2017 و2018 و2019.

ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم. وقد اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم في مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.