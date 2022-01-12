شكرا لقرائتكم خبر عن جناح تنسيقية شباب الأحزاب بمنتدى شباب العالم يستقبل وزراء وشخصيات عامة وشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل جناح تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمنتدى شباب العالم، اليوم الأربعاء، فى اليوم الثالث لفعاليات النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم المنعقد بشرم الشيخ، عددا من الوزراء والشخصيات العامة، هم الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، والدكتورة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، وكابتن طيار محمد منار، وزير الطيران المدني، والدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، والكاتب الصحفى عبد المحسن سلامة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام ونقيب الصحفيين السابق، والكاتب الصحفى عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة الشروق وعضو مجلس الشيوخ، والمطران نيقولاوس هنري سفير الفاتيكان بالقاهرة.

وأجرى تليفزيون التنسيقية لقاءات حوارية مع جميع الضيوف، حرص من خلالها على معرفة انطباعاتهم عن المنتدى فى تلك النسخة، وعن رأيهم فى القضايا المحورية التى طرحت من خلاله.

وأعرب الجميع عن سعادتهم بانعقاد المنتدى وتنفيذه بهذا الشكل الذى وصفوه بالمشرف خاصة فى ظل تلك الظروف التي يعيشها العالم بسبب جائحة كورونا، مؤكدين أن المنتدى صار أحد أذرع القوة الناعمة لمصر التي تصدر صورتها الجديدة الحريصة على تمكين الشباب والاستماع لصوتهم ورؤيتهم في مواجهة التحديات التي تواجه العالم، وتقديم نموذج للمبادرات والأطروحات قابل للتطبيق ليس على الصعيد المحلي فقط، وإنما على مستوى القارة الأفريقية والعالم.

كما أشاد الحضور بأداء ومشاركة التنسيقية بالمنتدى، وحرصوا على كتابة الرسائل لها.

وفي سياق متصل، استقبل جناح التنسيقية أيضا عددا من الشباب الأجانب من مختلف البلاد والجنسيات الذين تعرفوا على الكيان السياسي، وأعجبتهم فكرته فشاركوا التنسيقية الرسائل التذكارية والتقطوا الصور بداخل الجناح.

منتدى شباب العالم هو حدث سنوي عالمي يقام بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء، تحت رعاية رئيس الجمهورية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. وقد انطلق المنتدى عبر ثلاثة نسخ في الأعوام الماضية 2017 و2018 و2019. ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم. وقد اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم في مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.