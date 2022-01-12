شكرا لقرائتكم خبر عن بخط اليد.. البدء في كتابة القرآن الكريم في «قازان الروسية» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

بدأت مدينة قازان في روسيا كتابة القرآن بخط اليد بمناسبة الذكرى 1100 لاعتماد الإسلام في “فولغا بولغار”، حيث نقش خطاط في مسجد “قول شريف” السورة الأولى والرئيسية من القرآن، الفاتحة، على القماش اليوم.

وقال مفتي تتارستان، كامل ساميغولين، للصحافيين: “هذا الحدث، يظهر أن روسيا جزء من العالم الإسلامي، ويدل على أن الإسلام في هذا البلد ليس نوعًا من الدين الذي جاء من الخارج، وليس غريبا في هذا البلد، حيث ظهر عام 922”.

وبحسب المفتي، فإن لجنة خاصة، تضم علماء دين من روسيا ودول أجنبية، ستراقب صحة التهجئة.

وبحسب المديرية المعنية بشؤون المسلمين في جمهورية تتارستان، سيكون المشروع ذا قيمة علمية عالية للدراسات القرآنية الروسية والفكر الديني الإسلامي المحلي. في المستقبل، من المخطط طباعة النص المكتوب بخط اليد وتكراره.