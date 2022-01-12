"النهضة" التونسية تجدد المطالبة بالإفراج عن البحيري وتصف وضعه الصحي بـ"الحرج"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 12 يناير 2022

الخليج 365- متابعات

جددت حركة النهضة الإسلامية التونسية مطالبتها بالإفراج عن الوزير السابق ونائب رئيسها، نور الدين البحيري، مشيرة إلى أن البحيري ”شارف على الموت، بعد أيام من توقيفه ووضعه قيد الإقامة الجبرية“، وفق بيان للحركة.



وأضافت الحركة في بيانها أن ”الحالة الصحية لنور الدين البحيري حرجة جدًا“، مؤكدة أن ”البحيري محتجز قسريًا“.

ودعت الحركة المنظمات الحقوقية التونسية والدولية إلى ”ضرورة التحرك السريع للضغط على السلطة القائمة لإنقاذ حياة البحيري قبل فوات الأوان“.