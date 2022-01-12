اليونيسف تدين قتل أربعة أطفال في ميانمار

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) قتل أربعة أطفال على الأقل، وتشويه العديد من ‏الأطفال الآخرين، خلال تصعيد النزاع خلال الأسبوع الماضي في ميانمار. وأعربت المديرة الإقليمية لليونيسف ديبورا كوميني في بيان عن قلق اليونيسف البالغ إزاء الصراع المتصاعد في ميانمار، ‏مدينة التقارير التي تفيد باستخدام الضربات الجوية والأسلحة الثقيلة في المناطق المدنية.‏ وقالت «نحن غاضبون بشكل خاص من الهجمات على الأطفال التي حدثت خلال هذا التصعيد في ‏القتال في جميع أنحاء البلاد».‏



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