شكرا لقرائتكم خبر ترمب: تويتر أضرت بنزاهة الانتخابات الأمريكية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب أن شبكة تويتر أضرت بنزاهة منظومة الانتخابات الأمريكية بحظر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي من أجل تأجيج التمرد العام الماضي.

وذكرت وكالة بلومبيرج للأنباء أنه تم حظر صفحة ترمب عبر تويتر بشكل دائم بعد اجتياح حشد من مؤيديه لمبنى الكابيتول الأمريكي لمنع التصديق على فوز الرئيس الحالي جو بايدن في انتخابات 2020.

ويسعى ترمب للحصول على أمر من المحكمة يجبر الشركة على السماح له بإعادة التغريد في الوقت الذي يسعى فيه قضائيا للعودة بشكل دائم كما كان سابقا.