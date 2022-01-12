الأمم المتحدة تدعو للتحقيق في احتجاجات كازاخستان

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ونقل موقع أخبار الأمم المتحدة عن المتحدثة باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان ليز ثروسيل القول «نحن نتفهم إعلان وزارة الداخلية بأن حوالي 9900 شخص رهن الاحتجاز، ومن الواضح أن هذا عدد ضخم».
وأضافت ثروسيل «ما يمكن قوله هو أنه بموجب القانون الدولي، يحق للناس الاحتجاج السلمي والحق في التعبير عن آرائهم، ولا ينبغي احتجازهم لمجرد التعبير عن آرائهم».
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