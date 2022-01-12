القضاء يلاحق حاكم مصرف لبنان ويمنعه من السفر

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أصدرت النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان، القاضية غادة عون، مذكرة طلبت فيها إنفاذ قرار منع السفر ضد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.

وأعلنت «الوكالة الوطنية للإعلام» اللبنانية الرسمية أن القاضية عون «أصدرت مذكرة طلبت فيها إنفاذ قرار منع السفر في حق حاكم مصرف لبنان عبر الحدود والمعابر البرية والبحرية والجوية كافة لمقتضيات قضائية».

وجاءت المذكرة بالنظر لما ورد من معطيات هامة في ملف التحقيق الأولي من قرائن وأدلة، ولا سيما الشكوى المقدمة من محامي الدائرة القانونية لـ»مجموعة الشعب يريد إصلاح النظام».

من جهتها أعلنت مجموعة «الشعب يريد إصلاح النظام» في بيان أنها «تقدمت مجددا بواسطة عدد كبير من محامي الدائرة القانونية، بالتعاون والتنسيق مع تجمع استعادة الدولة، بشكوى مع اتخاذ صفة الادعاء الشخصي ضد حاكم مصرف لبنان بجرائم جديدة تتعلق باختلاس وتبديد المال العام على منافع شخصية والإثراء غير المشروع وغسيل وتبييض الأموال».

وأضافت «تبعا لهذه الشكوى المعززة بعشرات المستندات والأدلة، أصدرت النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون -بناء للطلب- قرارا قضائيا جريئا هو الأول من نوعه بحق الحاكم المدعى عليه قضى بمنعه من السفر بتاتا خارج الأراضي اللبنانية لضرورات قضائية ستحدد إجراءاتها تباعا، وقد تم تنفيذ القرار بإبلاغه أصولا من جانب المديرية العامة للأمن العام اللبناني».