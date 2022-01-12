شكرا لقرائتكم خبر عن الإعلام الدولى يبرز جلسات ونماذج محاكاة منتدى شباب العالم فى نسخته الرابعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت وسائل الإعلام الدولية، متابعتها لفعاليات النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم، الذى تستضيف مدينة شرم الشيخ أعماله حتى الخميس المقبل، وحظيت تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية باهتمام بالغ من جانب العديد من وسائل الإعلام الدولى، إضافة إلى تناول موضوعات عدة، من بينها مكاسب مصر من المنتدى، وأهميته للشباب كونه أنهى عزلتهم وأعادهم لممارسة الأنشطة التفاعلية.

وأعدت الهيئة العامة للاستعلامات تقريراً حول تناول الإعلام الدولى لهذه الفعاليات، حيث ركز على العديد من الأنشطة والجلسات ونماذج المحاكاة التي شهدتها أروقة المنتدى، من خلال إصدار "اليونسيف" بياناً صحفياً حول إطلاق النسخة المصرية من المنصة الدولية "شباب بلد" باعتبارها أول شراكة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص والشباب في العالم، بهدف التدريب وإكساب المهارات وربط جميع شباب العالم.

وركز الإعلام العربى على الترويج السياحي للمعالم السياحية والحضارة المصرية من خلال الشباب، هو أبرز المكاسب التي تعود على مصر من منتدى شباب العالم و نجاح المنتدى في إنهاء عزلة الشباب وإعادتهم إلى الأنشطة التفاعلية، و دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى التعامل مع قضية حقوق الإنسان من المنظور الشامل، خاصة في ظل العديد من التحديات التي تحيط بالدول.

في حين تناول الإعلام الأمريكي والأوروبى تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، التى أكد فيها أن بلاده "حريصة على حقوق الإنسان من منظور فكري".

منتدى شباب العالم هو حدث سنوي عالمي يقام بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء، تحت رعاية رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي. وقد انطلق المنتدى عبر ثلاثة نسخ في الأعوام الماضية 2017 و2018 و2019. ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم. وقد اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم في مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.