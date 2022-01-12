شكرا لقرائتكم خبر عن السفير البريطانى بمصر عن منتدى شباب العالم: هناك طاقة وأمل لدى الجميع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال جاريث بايلي السفير البريطاني لدى مصر، إن منتدى شباب العالم الذى تستضيفه مدينة شرم الشيخ حدث كبير يحضره آلاف الشباب من 196 دولة أي من كل دول العالم، والجميع فى المنتدى يعيش من أجل المستقبل والأمل وهناك طاقة كبيرة لدى الشباب.

وأضاف السفير البريطانى لدى مصر، فى تصريحات لقناة إكسترا نيوز، أن بريطانيا صديق عظيم لمصر وبالتالى المنتدى هو المكان الذى يجب أن نتواجد فيه هنا ، وكل ما أراه في المنتدى رائع.

وتابع السفير البريطاني لدى مصر: "تحدثت إلى الشباب في منتدى شباب العالم، ولأنهم صغار كلهم متفائلين وهذا الأحساس مع وجود تغير المناخى وفيروس كورونا والضغوط الاقتصادية والصناعات ومع كل هذا الكل هنا يوجد تفاءل بين الشباب".

وقال السفير البريطاني لدى مصر، إن الناس كلها قلقلة بسبب التغير المناخى، ونريد أن نواجه التغير المناخى ونتعامل مع آثاره، وكل هذا مطروح وموجود.