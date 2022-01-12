شكرا لقرائتكم خبر عن "دينية الشيوخ" تناقش ملف تعظيم التوعية الدينية بالحماية الاجتماعية للمرأة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس الشيوخ، برئاسة الدكتور يوسف عامر، اجتماعا يوم الأحد المقبل، لمناقشة موضوع "تعظيم التوعية الدينية بالحماية الاجتماعية للمرأة"، بحضور ممثلى الحكومة.

وتبحث لجنة الشئون الدينية والأوقاف كل ما يتعلق بالتوعية الدينية للحماية الاجتماعية للمرأة، وما ينص عليه الدين من تعاليم وأمور بشأن حماية المرأة.

وكانت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس الشيوخ، أوصت في وقت سابق، بوضع استراتيجية للقضاء علي الإدمان وتعاطي المخدرات، بالمشاركة بين المؤسسات الدينية والوزارات الأخري المعنية، وذلك خلال اجتماع عقدته لمناقشة ودراسة خطة عمل المؤسسات الدينية في التوعية الدينية بمخاطر الإدمان وتعاطى المخدرات، بحضور ممثلى الأزهر الشريف، ووزارة الأوقاف، ودار الإفتاء، ووزارة التضامن الاجتماعى.

وانتهي الاجتماع إلى أهمية وضع استراتيجية للقضاء على هذه الظاهرة، يتم وضعها بالمشاركة مع المؤسسات الدينية وغيرها من الوزارات المعنية الأخري، علي أن تكون هناك خطة واستراتيجية واضحة تحدد المهام والقائمين علي تنفيذها ومتابعتها وأماكن التنفيذ والمدة الزمنية، علي أن تكون استراتيجية مستمرة.