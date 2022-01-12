شكرا لقرائتكم خبر عن "تعليم الشيوخ" تناقش مقترح استحداث مادة دراسية عن "هوية مصر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، برئاسة الدكتور نبيل دعبس رئيس اللجنة، اجتماعا يوم الأحد المقبل، لمناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب عمرو عزت حجاج، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن استحداث مادة دراسية لمراحل التعليم قبل الجامعى بعنوان "هوية مصر".

كما تناقش لجنة التعليم بمجلس الشيوخ خلال الاجتماع، الاقتراح برغبة المقدم من النائب سليمان الزملوط، بشأن توضيح رؤية وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى وخصوصا منهج الصف الرابع الابتدائى، والاقتراح برغبة المقدم من النائب محمود تركى، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن تطوير وزارة التربية والتعليم لمنظومة التعليم الخاص بأبناء الدارسين بالخارج، وذلك بحضور ممثلى الحكومة للرد على الاقتراحات برغبة المعروضة للنقاش.

وكانت لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بمجلس الشيوخ، قد ناقشت خلال اجتماعها الأسبوع الماضى، اقتراح برغبة مقدم من النائب عاطف علم الدين، بشأن العمل على تحويل بعض المدارس الفنية التجارية إلى مدارس للتمريض لسد العجز فى تلك المهنة من مهن القطاع الطبي، وأكدت على ضرورة تعاون مؤسسات القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدنى مع الحكومة من أجل الارتقاء بمهنة التمريض والقطاع الطبى.