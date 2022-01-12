شكرا لقرائتكم خبر عن سفير بوروندى: منتدى شباب العالم تجربة رائعة وفرصة لتبادل التجارب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال راشد ملاشي نيراغيرا، سفير جمهورية بوروندي لدى القاهرة، إن منتدى شباب العالم تجربة رائعة ويضم جلسات مفيدة للجميع، مضيفا أن المنتدى فرصة لتبادل شباب العالم التجارب، لمعرفة الأخطاء والجوانب الإيجابية في ظل جائحة كورونا فيما بينهم.

وشدد السفير البوروندى فى تصريحات لـ"الخليج 365"، على أهمية التشبيك بين الشباب من جنسيات مختلفة، مضيفا أن الشباب هو المستقبل وأن منتدى الشباب فرصة لاستكشاف أفكار القادة من الشباب و التعرف على تجاربهم وتبادل الخبرات معهم.

وأشار راشد ملاشي نيراغيرا، سفير جمهورية بوروندي لدى القاهرة، الى أن جلسات المنتدى تشهد تركيز خاص على أهداف التنمية المستدامة مثل مكافحة الفقر ، موضحا أن أجندة المنتدى اشتملت على مناقشة قضايا وموضوعات فى غاية الأهمية، متابعا:"الشباب المصرى نشيط جدا و يحب العمل و التنمية".

منتدى شباب العالم هو حدث سنوي عالمي يقام بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء، تحت رعاية رئيس الجمهورية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، انطلق المنتدى عبر ثلاثة نسخ في الأعوام الماضية 2017 و2018 و2019، ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم. وقد اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم في مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.