شكرا لقرائتكم خبر عن وفد العراق فى منتدى شباب العالم: لن ننسى جهود مصر لإعادة إعمار بلادنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال بايوند صبحي عثمان، أحد ممثلي وفد الشباب العراقي في منتدى شباب العالم، إنها فرصة كبيرة لكل الشباب العربي أن يلتقوا على أرض مصر، ونحن كشباب عراقيين مبهورون بحجم ودقة التنظيم.

وأضاف عضو مجالس الاستشارات الشبابية التابع لوزارة الشباب والرياضة العراقية، فى تصريحات خاصة على هامش جلسة مستقبل العمل وريادة الأعمال في عالم ما بعد جائحة كورونا، ليس غريبا على دولة كبيرة مثل مصر تجميع الشباب من مختلف العالم من أجل الحوار وطرح حلول للكوارث التى تواجه العالم.

وتابع: نحن كشباب عربي تجمعنا تحت شعار الوحدة من جديد في منتدى شباب العالم، تناقشنا فى الجلسات على مستقبلنا ومخاوفنا وكيفية إنقاذ بلادنا التي عانت ويلات الحرب والدمار ثم ويلات انتشار جائحة كورونا.

وأوضح أن كل عراقي لن ينسى الجهود المصرية فى إعادة إعمار بلده، وتقابلنا مع ممثلي الشركات المصرية وعرفنا تفاصيل البناء وإعادة الإعمار، والجهد والتنظيم المصري لخدمة العراقيين.

وأكد أن العراق يمتلك مقومات العودة إلى طريق التنمية من جديد، سواء بالطاقات الجبارة للشباب العراقي، أو جهود الحكومة وإعادة استخدام موارد البلاد لخدمة الشعب العراقى.