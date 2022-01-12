الاحتلال الإسرائيلي يقرر هدم مسجد بالقدس

محمد اسماعيل - القاهرة - فلسطين - (أ ش أ)

أصدرت بلدية الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، قرارًا يقضي بهدم مسجد تحت الإنشاء في بلدة العيسوية شمال شرق القدس.

وقال شهود عيان إن بلدية الاحتلال أخطرت بهدم مسجد "التقوى" ومساحته نحو 300 متر مربع، خلال 15 يومًا من تاريخ إصدار القرار، بدعوى عدم الترخيص.

كانت سلطات الاحتلال اقتحمت البلدة يوم 3 يناير الجاري، وعلَّقت إخطارًا بوقف أعمال البناء في المسجد.

من ناحية أخرى، اعتدى مستوطنون إسرائيليون على مهندس مساحة فلسطيني أثناء قيامه بعمله في بلدة كفر قليل جنوب محافظة نابلس الواقعة في شمال الضفة الغربية.

وقالت مصادر محلية إن المستوطنين أصابوا المهندس في الرأس وتم تقديم العلاج اللازم له ميدانيًا.