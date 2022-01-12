اعتقال 8 جنود بتهمة التخطيط لانقلاب في بوركينا فاسو



محمد اسماعيل - القاهرة - واجادوجو - (د ب أ)

أعلن الجيش في بوركينا فاسو اعتقال 8 جنود بتهمة التخطيط للقيام بانقلاب، وأوضح أن تحقيقًا يجري حاليًا في هذا الشأن.

وتنشط العديد من الميليشيات، التي أقسمت يمين الولاء لتنظيم داعش أو تنظيم القاعدة المتشددين، في بوركينا فاسو، وكذلك مالي والنيجر المجاورتين.

وقد تسببت أعمال العنف في نزوح أكثر من مليون شخص داخل الدولة الواقعة في غرب أفريقيا حتى الآن، كما زادت مشاعر العداء للحكومة بدرجة كبيرة بين السكان في الأشهر الأخيرة.

ويتهم البعض حكومة الرئيس روش مارك كابوري بالتقاعس وعدم التحرك ضد تهديد المسلحين.