جهاز تنقية هواء ذكي من شاومي

12 يناير , 2022
بكين: أطلقت شركة شاومي جهاز تنقية الهواء الذكي Smart Air Purifier 4 Pro، والذي يمكن استعماله عبر المساعد الصوتي أمازون Alexa أو تطبيق Xiaomi Home أو شاشة اللمس.
وأوضحت الشركة الصينية أنه يمكن أيضاً قراءة معلومات مهمة مثل جودة الهواء، ودرجة حرارة الغرفة، والرطوبة عبر الشاشة اللمسية. ويسفي الجهاز 99.97 % من الجسيمات حتى 0.3 ميكرومتراً من الهواء بنظام الفلتر 3 ×1.
وبالإضافة إلى فلتر High Efficiency الرئيسي، يضم الجهاز مولداً مدمجاً للأيونات السالبة، لفلترة حبوب اللقاح وشعر الحيوانات والغبار وجراثيم العفن من الهواء.
ويمتاز الجهاز بتنظيف 500 متر مكعب -ساعة، بينما يبلغ معدل تنظيف الفورمالديهايد 185 متراً مكعب- ساعة،و تدوير الهواء بالكامل في غرفة مساحتها 40 متراً مربعاً في 15 دقيقة فقط.
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