أمانة بغداد تحذر هؤلاء: سنضعكم تحت المساءلة القانونية

بغداد - ياسين صفوان - حذرت امانة بغداد، اليوم الأربعاء، من استعمال المواد المخالفة في البناء، فيما هددت بعقوبات قانونية صارمة بحق المخالفين.

وقالت الأمانة في بيان ورد لـ الخليج 365، إنها "ستتخذ إجراءات قانونية صارمة بحق المخالفين الذين يقومون باستعمال المواد الممنوعة ضمن ضوابط وتوجيهات امانة بغداد والدفاع المدني وباقي الجهات الحكومية ذات العلاقة في اعمال البناء والتشييد ومنها مادة (السندويج بنل)، كون تلك المواد غير آمنة وسريعة الاشتعال، وتعرض المدينة وارواح المواطنين للخطر".



وأضافت، أنها "انذرت عدد من المخالفين وأزالت مجموعة من المخالفات بإستعمال هذه المواد ومستمرة بتنفيذ حملتها لازالة جميع المخالفات والمشوهات والتجاوزات، مؤكدة بانها اكدت لعدة مرات بان استعمالها مخالف للقانون ويعرض مستعمليها للمساءلة القانونية والازالة الفورية مع تحميل المخالفين كلفة الازالة والاضرار حسب القوانين البلدية النافذة في حال عدم ازالتها بشكل طوعي".

