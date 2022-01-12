أمريكا.. مجموعة جديدة من التدابير للإبقاء على المدارس مفتوحة.

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 12 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأربعاء، مجموعة جديدة من التدابير للإبقاء على المدارس مفتوحة.



وشملت التدابير "زيادة فحوص كورونا"، وذلك مع انتشار المتحور "أوميكرون" سريع العدوى في مختلف أنحاء الولايات المتحدة.

وكان حصر أجرته "رويترز" قد أوضح أن الولايات المتحدة سجلت 1.35 مليون إصابة جديدة بكورونا، الإثنين، مسجلة بذلك أعلى عدد يومي في أي بلد على مستوى العالم.

وقالت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها، الثلاثاء، إن التقديرات تشير إلى أن أوميكرون يمثل 98.3% من إجمالي حالات كورونا.

ودافع البيت الأبيض وكبار مسؤولي الصحة، الثلاثاء، عن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للتصدي للزيادة في الحالات ومعدل دخول المستشفيات.

ودفعت موجة الإصابات الهائلة الأمريكيين إلى تأجيل السفر وإغلاق منافذ الترفيه وعطلت خطط الطلبة والمدرسين للعودة إلى المدارس وعودة الموظفين لأعمالهم.

وبعد اتهامات لإدارة بايدن في الأسابيع الأخيرة بالتركيز على التطعيم على حساب الفحوص قالت الإدارة إنها ستزيد عدد الفحوص المتاحة للمدارس بمقدار 10 ملايين شهريا.

وتقدر الإدارة أن ذلك سيسهم في زيادة عدد الفحوص التي تجريها المدارس لأكثر من المثلين مقارنة بشهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

وتأتي هذه الخطوات في وقت بدأت فيه بعض الإدارات التعليمية التحول إلى التعليم عن بعد لتفادي موجة أوميكرون.