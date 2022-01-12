بدء الاجتماع بين موسكو وحلف الناتو ببروكسل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 12 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

انطلق اليوم في بروكسل اجتماع يضم الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين، وروسيا، لإجراء محادثات لمحاولة تجنب حرب بسبب أزمة أوكرانيا.



الاجتماع الذي احتضنه مقرّ حلف شمال الأطلسي "الناتو"، في العاصمة البلجيكية، يتزامن مع التصعيد بين موسكو وواشنطن، والدول الأوروبية.

وتعتبر واشنطن وحلفاؤها أن هناك تهديدًا روسيًا باجتياح أوكرانيا، غير أن موسكو التي تنفي الأمر برمته، لم تُبدِ أي علامات تهدئة في هذه المرحلة.

ووافقت موسكو على إعادة إحياء "مجلس ناتو-روسيا" الذي يعقد في سياقه الاجتماع، وهو هيئة استشارية أُنشئت عام 2002 وعُلّقت أعمالها في يوليو/ تموظ 2019.

وبدأ الاجتماع عند الساعة العاشرة بالتوقيت المحلي (09,00 ت غ)، بعيدا عن سخونة الأزمة الأوكرانية المنذرة بحرب على الأبواب، وستستمرّ المحادثات لمدة ثلاث ساعات.

وحصل أول اجتماع للمجلس في العام 2019، لكن توقف التعاون العملي بين الفريقين في العام 2014 بعد غزو روسيا لشبه جزيرة القرم الأوكرانية وضمّها إليها.

وسُحبت البعثة الدبلوماسية الروسية لدى "الناتو" في أكتوبر/ تشرين الأول، بعد طرد ثمانية أعضاء منها، تشتبه القوى الغربية في قيامهم بالتجسس.