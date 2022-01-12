تركيا تفرض ضريبة 15% على عائدات منتجي محتوى الشبكات الاجتماعية

الشارقة - اميمة ياسر - أعلنت وزارة الخزانة والمالية، في تركيا، فرض ضرائب بنسبة تصل إلى 15% على دخل منتجي محتوى الشبكات الاجتماعية ومطوري تطبيقات الهاتف المحمول.

وقالت الوزارة في بيان، نشرته وكالة أنباء "الأناضول" التركية، إن "أولئك الذين يشاركون محتوى مثل النصوص والصور والصوت والفيديو على الإنترنت من خلال مزودي الشبكات الاجتماعية أو أولئك الذين يطورون تطبيقات للهواتف المحمولة سيخضعون لخصم 15 في المئة يتم إجراؤه من قبل البنك دون تقديم إقرار".

وأشارت الوزارة إلى أنه "سيتعين على دافعي الضرائب الذين يرغبون في الاستفادة من الإعفاء التقدم بطلب إلى مكتب الضرائب المرخص له بالجباية في مكان إقامتهم والحصول على شهادة إعفاء في ما يتعلق بأنشطتهم ضمن نطاق الإعفاء".

وأوضحت الوزارة أنه "سيتم استخدام هذا المستند في فتح الحسابات المصرفية التي سيتم تحصيل الإيرادات المتعلقة بالأنشطة المعفاة منها، ويجوز فتح أكثر من حساب بسبب النشاط ضمن نطاق الاستثناء".

وأكد البيان أنه "بخصوص الأرباح التي يغطيها الإعفاء، فهي تشمل الإيرادات مثل الإعلانات وعائدات الرعاية والتبرعات والهدايا والنصائح وعائدات الاشتراك المدفوعة التي يتم الحصول عليها من خلال موفري الشبكات الاجتماعية".

وأشار البيان إلى أنه "لن يتم تطبيق أحكام الاستثناء المذكورة على الدخل المتحصل عليه من أنشطة الأشخاص العاملين على منصات حيث يتم تقديم محتوى تفاعلي مثل مواقع الويب الشخصية ومواقع التجارة الإلكترونية والمواقع الإخبارية، والتي لا تعتبر من موفري الشبكات الاجتماعية".

وأكد البيان أنه "ستلتزم البنوك باقتطاع ضريبة الدخل بمعدل 15 في المائة اعتبارا من تاريخ التحويل، على مبلغ الإيرادات المحولة إلى الحسابات المفتوحة في هذا السياق".

وشدد البيان إلى أنه "طالما أن مبلغ الأموال المودعة في الحساب المصرفي (المبلغ قبل الضريبة المقتطعة) لا يتجاوز 880 ألف ليرة في عام 2022، فسيتم تطبيق الاقتطاع ولن يتم تقديم إقرار ضريبي على الدخل".