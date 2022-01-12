الكرملين يرفض انتقادات أمريكية بشأن تدريبات روسية قرب الحدود مع أوكرانيا

محمد اسماعيل - القاهرة - بروكسل/موسكو- (د ب أ):

رفض الكرملين الروسي انتقادات أمريكية بشأن إجراء تدريبات عسكرية روسية جديدة، بالقرب من الحدود الأوكرانية، فيما تجرى محادثات بين روسيا وحلف شمال الأطلسي(ناتو)، تهدف إلى نزع فتيل التوترات بشأن أوكرانيا، في بروكسل ، اليوم الأربعاء.

ونقلت وكالة "تاس" الروسية للأنباء عن دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، في موسكو، قوله "مازلنا نتحدث بشأن وحداتنا ومناطقنا العسكرية في أراضي بلدنا".

وكانت أمريكا قد شكت في وقت سابق من أن موسكو لم تبذل أي جهود لتخفيف حدة التوترات، بالمنطقة، في أعقاب إعلان لوزارة الدفاع الروسية أمس الثلاثاء بأنه تم نقل ثلاثة آلاف جندي، إلى مناطق على الحدود الأوكرانية لأغراض التدريب.

وأعلنت الوزارة اليوم أن عشرة آلاف جندي آخرين بدأوا مناورات في مكان آخر بالمنطقة، المتاخمة لأوكرانيا.

وأضاف بيسكوف "يستمر الحشد والتدريبات العسكرية. إنها ممارسة شائعة لكتافة القوات المسلحة".

ومن جهة أخرى يعتزم، ممثلون عن حلف شمال الأطلسي (ناتو) وروسيا إجراء محادثات أمنية عالية المخاطر اليوم الأربعاء وسط أزمة محتدمة على حدود شرق أوكرانيا، بعد أن ثبت أن تحقيق انفراجة أمر بعيد المنال في اجتماعات مماثلة هذا الأسبوع.

ومن المقرر أن يجتمع الجانبان في مقر الحلف في بروكسل.

وعلى رأس جدول أعمال حلف شمال الأطلسي مخاوفه من احتمالية أن تكون روسيا تجهز لتوغل جديد في الأراضي الأوكرانية، على غرار ضم شبه جزيرة القرم في عام 2014. واحتشدت عشرات الآلاف من القوات الروسية بالقرب من الحدود في الشهور القليلة الماضية.

ومن المتوقع أن تدفع موسكو بدورها مطالبها الأمنية الجديدة. وتريد روسيا ضمانات بعدم توسع الناتو شرقا، وخفض القوات والأسلحة في أوروبا، وأيضا عدم انضمام أوكرانيا أبدا إلى الحلف، وهو خط أحمر رئيسي للناتو وحليفته الوثيقة كييف.

وتبدو التوقعات بشأن محادثات اليوم منخفضة، لكن الناتو يأمل فى جذب موسكو إلى حوار مستدام ودرء التصعيد العسكري. وقال الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرج هذا الأسبوع إن النتيجة الجيدة ستكون التوصل إلى اتفاق لعقد المزيد من الاجتماعات.