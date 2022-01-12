اخبار العالم

قافلة طبية مجانية بمستوصف الصيادين في الإسكندرية- صور

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية– محمد عامر:

أطلق حي الجمرك بالتنسيق مع مديرية الصحة في الإسكندرية قافلة طبية وسكانية بجمعية مستوصف الصيادين، للكشف على المواطنين، وتقديم العلاج بالمجان.

وضمت القافلة 4 عيادات طبية متخصصة هي "الباطنة، تنظيم الأسرة، النسا والتوليد، الأطفال"، فضلًا عن الفحص المبكر لسرطان الثدي.

وقال اللواء حسام الشيخ، رئيس حي الجمرك، إنه جرى الكشف على نحو 70 شخصًا، واستخراج 5 بطاقة رقم قومي للسيدات بالمجان، فضلًا عن إنهاء أوراق محو الأمية لـ 5 آخرين.

وأضاف رئيس حي الجمرك، في بيان اليوم الأربعاء، أن القافلة شملت إقامة معرض لمنتجات الأسر المنتجة بالتنسيق مع نوادي المرأة، لرفع المستوى المعيشي للسيدات.

وأوضح أنه جرى تنظيم ندوات عن أهمية الحفاظ على صحة الإنسان والحصول على التطعيم ضد فيروس والصحة الإنجابية، والزيادة السكانية وآثارها على استقرار المجتمع.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا