تونس تحظر التجول الليلي والتجمعات لأسبوعين بسبب كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 12 يناير 2022

أعلنت الحكومة التونسية، اليوم الأربعاء، فرض حظر تجول ليلي، ومنع التجمعات لمدة أسبوعين اعتباراً من يوم غد الخميس، لمواجهة الانتشار السريع لفيروس كورونا.



وقالت الحكومة التونسية في بيان نشرته عبر فيس بوك: "تبعاً لاجتماع المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 11 يناير (كانون الثاني)2022 بقصر الحكومة حول الإعداد لمجابهة التطورات المحتملة لفيروس كورونا، واستئناداً لتوصيات اللجنة العلمية في 9 و11يناير (كانون الثاني) 2022"، تقرر خاصةً:

1.منع التجوال ابتداءً من العاشرة مساء إلى الخامسة صباحًا من اليوم الموالي. 2. تأجيل أو إلغاء التظاهرات المفتوحة للعموم، في الفضاءات المفتوحة أو المغلقة.

وستطبق الإجراءات المقررة أعلاه لدة أسبوعين قابلة للتجديد، بعد المراجعة من وزارة الصحة حسب تطور الوضع الوبائي، وذلك بدايةً من يوم غد الخميس.