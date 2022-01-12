افتتاح "مركز محمد بن زايد" لعلاج مرضى كورونا في لبنان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 12 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

افتتح رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، الأربعاء، "مركز الشيخ محمد بن زايد آل نهيان" الإماراتي - اللبناني لعلاج مرضى كورونا.



وتفقد نجيب ميقاتي المركز الذي تبرعت به الإمارات، يرافقه وزير الصحة اللبناني فراس الأبيض، والوزير السابق غطاس خوري، وعدد من الإعلاميين.

وقال ميقاتي: "من هذا الموقع انظر إلى الخارج وأرى معالم النكبة الكبيرة التي أصابت بيروت في أغسطس/ آب 2020، وفي هذا المكان نفتتح مركز الشيخ محمد بن زايد لمعالجة أمراض كورونا".

وأضاف: "الشكر الكبير لدولة الإمارات والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية شخصيا على هذا العطاء، وعلى اهتمامه الدائم بلبنان".

وأكد أن "لبنان لا يمكن أن ينسى أن الإمارات تحسن العطاء وتزرع المحبة من دون أي مقابل".

وتابع: "لا يمكن أن ننسى أن هذا المستشفى بالذات كان بمسعى حميد وطيب من رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق سعد الحريري الذي أوجه له تحية من هذا المكان، وليته كان معنا، ولكن بإذن الله سيكون قريبا بيننا في بيروت".

ودعا المواطنين للتقيد بالإرشادات الصحية التي تعطيها الحكومة، قائلا: "نحن في كل اجتماعاتنا قررنا أن نكون واقعيين وأن نقف إلى جانب المواطن، وعلى المواطن أن يحسن المحافظة على سلامته وعلى سلامة من هم بجواره".

أما الوزير أبيض فقال: "استطعنا البدء بتشغيل هذا المرفق المهم بقدرة استيعابية تبلغ حوالي ٨٠ سريرا، وهذا يساعد على استقبال المرضى وإجراء عملية تقييم لحالتهم ومن ثم التحويل إلى المستشفيات أو إعطاء العلاج المناسب".

أضاف: "الكلفة الاستشفائية في هذا المركز ستكون زهيدة وهذا ما سيساعد على تخفيف الحمل عن كاهل المواطنين في هذه الظروف".

واختتم: "لا بد من توجيه الشكر إلى رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق سعد الحريري لإقامة هذا المركز وإلى دولة الإمارات العربية على ما قدمته للبنان".

وألقى مستشار رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق، النائب السابق غطاس خوري كلمة شكر فيها باسم شركة الاستثمارات والخدمات الطبية الإمارات والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية الذي تبرع بهذا المركز الذي سمي على اسمه، كما شكر الحريري الذي سعى من أجل إقامة هذه المؤسسة، ومصر التي تبرعت بمعدات ومواد طبية قيّمة والشركات التي نفذت المشروع.

وفي العام الماضي قدمت الإمارات مستشفى ميداني لمعالجة المصابين بكورونا في لبنان. وتم تشييده على واجهة بيروت البحرية.